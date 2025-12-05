Incidente stradale sulla ex SS114 tra Siracusa e Priolo, tre feriti

Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la ex SS114 Siracusa–Priolo, poco prima dell’ingresso del comune industriale. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale di Priolo Gargallo, due veicoli si sono violentemente scontrati nei pressi di una stazione di servizio, a poche decine di metri dall’ingresso nell’area urbana.

L’impatto, particolarmente forte, ha provocato gravi danni ai mezzi coinvolti e il ferimento di tre persone. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa per gli accertamenti e le cure del caso.

La Polizia Municipale di Priolo è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi necessari e per gestire la viabilità, fortemente rallentata a causa dell’incidente.