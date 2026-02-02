Incidente stradale sulla Siracusa-Catania: tre veicoli coinvolti

Incidente stradale questa mattina lungo la SS114, nei pressi dello svincolo per Sortino, in direzione Nord. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli, per cause ancora in fase di accertamento. Fortunatamente non si registrano feriti. Gli occupanti dei mezzi sono stati assistiti sul posto dai soccorritori intervenuti a titolo precauzionale, ma non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, assieme ai mezzi di soccorso. Il traffico ha subito rallentamenti temporanei, con code a tratti, soprattutto nella carreggiata in direzione Nord.