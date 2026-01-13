Incidente sul lavoro a Priolo: giovane operaio trasportato in elisoccorso a Catania

Incidente sul lavoro, nella tarda mattinata di oggi, nella zona di Priolo Gargallo. Secondo una prima ricostruzione, un giovane operaio sarebbe caduto mentre stava lavorando su un tetto, precipitando da un’altezza di circa otto metri.

L’uomo ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Umberto I, per poi essere trasportato in elisoccorso al San Marco di Catania. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro.

Quello degli incidenti sul lavoro è ancora un tema ostico. Lo scorso ottobre l’Anmil aveva denunciato numeri allarmanti sulle cosiddette morti bianche, evidenziando una situazione ancora lontana da una reale inversione di tendenza.

In Sicilia, nell’ultimo anno, sono state registrate circa 17.000 denunce di infortunio sul lavoro, con 57 lavoratori deceduti. A livello provinciale, i dati parlano di 1.234 denunce e 8 morti, numeri che confermano la necessità di rafforzare controlli, prevenzione e cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.