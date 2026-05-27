Un operaio di 30 anni di un’azienda di logistica è morto schiacciato dal muletto con cui stava operando. Si chiamava Francesco Cannone ed era originario di Lentini, città dove era nato nel 1995. Era anche un calciatore molto apprezzato: cresciuto nel vivaio del Catania, ha giocato pure in Serie D con la Tiger Brolo e il Noto, arrivando a vestire le maglie di Atletico Catania, Leonzio, Belpasso e Siracusa. In questa stagione era all’Aci Sant’Antonio.

L’incidente sul lavoro è avvenuto nella zona industriale di Catania.

Sul posto per i rilievi e le indagini la polizia, con personale delle Volanti della Questura, e personale del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal) dell’Azienda sanitaria provinciale. L’area dell’incidente è stata sequestrata dalla Procura di Catania che, con l’aggiunto Fabio Scavone e la sostituta Valentina Antonucci, ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per omicidio colposo e disposto l’autopsia.

Fonte: Ansa.it