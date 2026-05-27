Incidente sul lavoro, Nardi: “inaccettabile che un giovane perda la vita sul lavoro”

“Ancora un incidente sul lavoro e ancora una vita spezzata. Una morte evitabile, se solo venissero rispettati i dogmi della sicurezza”. Così Franco Nardi, segretario generale della CGIL Siracusa, commenta l’incidente mortale sul lavoro che si è verificato a Francofonte, dove un operaio è morto schiacciato da un pallet di pannelli fotovoltaici.

“La Cgil – dice Nardi – da anni lotta per la tutela della vita e della incolumità dei lavoratori, ed episodi come quello di questa mattina in cui a perdere la vita è un giovane, ci motiva a maggior ragione a tenere i riflettori accesi su questa insanabile piaga sociale. La Cgil esprime cordoglio e sostegno alla famiglia, che si trova ad affrontare una tragedia che non avrebbe mai dovuto verificarsi. Nel 2026 non è accettabile che un giovane uomo esca per andare al lavoro e non faccia più rientro a casa”.