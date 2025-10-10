Incidente sulla Catania–Siracusa, scontro tra due auto all’altezza dello svincolo di Sortino

Incidente questa mattina sulla Catania – Siracusa all’altezza dello svincolo di Sortino. Per cause ancora al vaglio della Polstrada di Siracusa due vetture, una Fiat e un’Audi si sono scontrate tra loro, concludendo la propria corsa ai margini della carreggiata. Fortunatamente non si registra nessun ferito, mentre le vetture, soprattutto la Fiat, sembrano aver riportato danni significativi.
Sul posto oltre agli agenti della Polizia Stradale, presente anche personale Anas. Al momento per consentire i rilievi e il ripristino delle condizioni minime di sicurezza si circola esclusivamente sulla corsia di sorpasso.
