Incidente sulla Maremonti: due famiglie spezzate, figli senza genitori

Restano figli senza mamma o senza papà, i veri orfani di un’estate che in Sicilia continua a tingersi di sangue sull’asfalto. Lo schianto frontale di ieri mattina lungo la Statale 124 – la Maremonti – ha cancellato in un attimo le vite di Nunzio Parisi, 33 anni, e della moglie Giuliana Briguglio (originaria di Franconfonte), 39, di Grammichele, e di Marius Ionut Mihalache, 40 anni, romeno residente a Comiso. Tre morti, tre motociclisti sbalzati a decine di metri dopo l’impatto violentissimo tra le due Kawasaki su cui viaggiavano. Per loro i soccorsi, pur immediati, sono stati inutili. Oggi restano il dolore e il silenzio attorno a due bambini: il figlio di dieci anni della coppia catanese e la piccola di Mihalache (che lascia anche la moglie incinta di 8 mesi). Saranno loro a crescere con un vuoto incolmabile, simbolo crudele di una tragedia che va oltre le statistiche degli incidenti.

La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo d’indagine per ricostruire la dinamica. Intanto, sindaci e comunità locali alzano nuovamente la voce. Alessandro Caiazzo, primo cittadino di Buccheri, propone l’installazione di un sistema Tutor lungo quel tratto: “serve maggiore coscienza, soprattutto tra i motociclisti: la vita è una sola e non può essere gettata così“.





Parole di denuncia anche da Sebastiano Carbè, sindaco di Buscemi, che definisce la SS124 “una pista di velocità e un luogo di tragedie” chiedendo un intervento immediato e concreto da parte di Prefettura, Anas e Regione Siciliana.