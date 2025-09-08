Incidente sulla Maremonti, il sindaco di Buccheri: “Tratto di strada che va completato e pattugliamenti mirati”

Il giorno dopo il terribile incidente in cui hanno perso la vita tre persone coinvolte in uno scontro tra moto di grosse cilindrata sulla Statale 124 Maremonti si torna a discutere su come rendere quel tratto di strada più sicuro. Ieri tra i primi a commentare il terribile incidente è stato il sindaco di Buccheri Alessandro Caiazzo, il quale stamattina ha ribadito la necessità che qualcosa si smuovi.

Prima ha espresso profondo cordoglio per le famiglie colpite. “Questa è forse una delle peggiori tragedie degli ultimi vent’anni nella zona montana. Queste persone avevano figli e una vita davanti che è stata spezzata in un attimo”, ha detto. Poi ha sottolineato come il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente sia storicamente pericoloso: curve strette, restringimenti improvvisi e dislivelli che impediscono visibilità reciproca. “Il tratto tra il bivio di Cassaro e il bivio di Buccheri non è mai stato completato, nonostante i progetti di Anas risalenti a circa 25-30 anni fa – ha detto – è arrivato il momento di completare definitivamente questo tratto, eliminando le curve pericolose e i dislivelli”.





Tra le proposte: il completamento del tratto di 1,8 km con rimozione dei punti più pericolosi, l’installazione di un sistema tutor per il controllo della velocità media tra i comuni di Palazzolo e Buccheri, con porte di ingresso e uscita e punti intermedi ai bivii di Buscemi e Cassaro, la maggiore presenza delle forze dell’ordine per pattugliamenti mirati, pur riconoscendo che le operazioni attuali si sono rivelate insufficienti.

Il sindaco ha annunciato anche un appello al prefetto affinché venga convocato un incontro urgente con tutte le autorità competenti, dalla provincia fino al Ministero delle Infrastrutture, per garantire interventi strutturali e prevenire altre tragedie.

Caiazzo ha poi sottolineato la necessità di distinguere tra motociclisti rispettosi delle regole, accolti sempre con favore, e chi mette a rischio la propria vita e quella degli altri. “Chi non rispetta le regole va punito in maniera esemplare”, ha aggiunto, ricordando che la comunità montana è esasperata e chiede interventi concreti.