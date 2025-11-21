Incidente sulla Maremonti, la testimonianza: “Costretto a sterzare perché hanno invaso la mia corsia”

Riceviamo e pubblichiamo il racconto di D. C., persona alla guida del mezzo coinvolto nell’incidente autonomo di ieri pomeriggio sulla Maremonti, verificatosi a poche centinaia di metri dal centro abitato di Canicattini.

“Durante la discesa sulla Maremonti sono arrivato sulla seconda curva alla mia sinistra saliva un veicolo tipo smart che camminava veramente molto piano e lateralmente. Improvvisamente esattamente quasi al centro della curva un mezzo dietro simile a un Suv bianco ha esattamente preso 1/3 della mia corsia. Istintivamente ho tentato subito essendo in curva di sterzare ed evitarlo quanto meno frontalmente esattamente nel mio stesso lato guida. Il posteriore dell’auto si è sbilanciato ma fortunatamente quel poco che bastava ma purtroppo il veicolo bianco ha colpito il passaruota posteriore con la ruota mia e improvvisamente l’auto si è girata. Ho tentato di controsterzare e vedevo una fila di auto come se gli passassi vicino e ho tentato di sterzare nuovamente sul lato opposto pur di non arrivare nelle auto . L’auto si è rivolta ancora una volta ma bruscamente sul lato verso il guard rail e ho ritentato con un terzo colpo di sterzo di tenerla in corsia. Ma si è sbilanciata sulle ruote del lato destro percorrendo per un po’ così con le due ruote si destra e poi si è poggiata sulla carrozzeria del lato passeggero sull’asfalto ruotando col davanti verso il guard rail. Istintivamente quando ha iniziato a scendere verso la fiancata ho abbandonato ormai lo sterzo e mi sono chiuso come una palla e subito dopo mi sono passati come fuochi d’artificio i residui del finestrino destro che ha sparato. Sempre un istante dopo ho sbattuto la zona interna del dorsale destro sul tettuccio mentre essendomi chiuso la zona cervicale ha ricevuto solo in un secondo istante il colpo ma in modo tenue. Toccato il guard rail ho ripreso istintivamente lo sterzo e tentato di rimetterla sulle 4 ruote istintivamente. L’auto è andata indietro senza toccare con il posteriore altre parti ma invadendo la corsia che fortunatamente vedevo libera. In tutto questo so che avrei potuto prendere in pieno il guard rail in quella curva svoltando esageratamente per evitare l’auto nella mia corsia ma quello che mi consola è stato riuscire tentando i tutti modi di non prendere le auto sulla sinistra il fila. Una donna fortunatamente… ha visto tutta la dinamica che ha subìto raccontato. Stiamo cercando di poter individuare il veicolo sperando che ci siano delle telecamere lungo il tratto per risalire alla targa. Di mio voglio solo dire due parole… potevo avere in auto una famiglia. E non so se durante questo impatto mia moglie o mio figlio potrebbero essere usciti quasi illesi come me. Non si può assolutamente concedere a un individuo la possibilità di poter circolare in questo modo. Oggi per fortuna non piange quasi nessuno. Ma domani invece si. Non sono le strade e ne le auto che uccidono ma la negligenza di queste persone”.