Incidente sulla Maremonti, una raccolta fondi per il bambino che ha perso entrambi i genitori

Ha ricevuto più di cinquecento donazioni in pochi giorni la raccolta fondi lanciata su GoFundMe dopo l’incidente tra due moto, avvenuto domenica scorsa sulla SS 124 tra Buccheri e Palazzolo Acreide, nel siracusano, in cui hanno perso la vita Marius Ionut Mihalache, Giuliana Briguglio e Nunzio Parisi.

“Una tragedia – scrivono gli organizzatori – ha colpito profondamente la vita del nostro collega e amico Giuseppe Briguglio. A causa di un incidente stradale, hanno perso la vita sua sorella Giuliana, di 39 anni, e il marito Nunzio, di 33, lasciando dietro di sé un bimbo di soli 10 anni che ora dovrà crescere senza i suoi genitori”.

Giuliana, originaria di Francofonte, viveva col marito e il figlio a Grammichele.

“Abbiamo deciso di aprire questa raccolta fondi – si legge – per aiutare Giuseppe e la sua famiglia ad affrontare le spese dei funerali e, se possibile, dare anche un piccolo sostegno per il futuro del bambino”.

“Ogni contributo – proseguono – sarà un gesto di amore e vicinanza che potrà alleviare almeno in parte il peso immenso di questo dolore”.

L’iniziativa solidale, arrivata a 17mila euro, è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/un-aiuto-per-giuseppe-e-il-piccolo-carmelo