Incidente sulla Modica-Siracusa, due mezzi coinvolti: ci sono feriti

Un incidente stradale con feriti si è verificato lungo l’autostrada Modica–Siracusa, in direzione Nord, a circa un chilometro prima dello svincolo di Ispica. Coinvolti due veicoli, uno dei quali si è cappottato finendo sulla corsia di sorpasso, rendendo particolarmente difficoltosa la circolazione.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Noto, insieme ai soccorritori, per prestare assistenza ai feriti e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente.
A causa del sinistro, si registrano disagi alla viabilità: al momento risulta chiuso lo svincolo di Modica in entrata in direzione Catania, con inevitabili rallentamenti e code lungo il tratto interessato.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le autorità raccomandano agli automobilisti massima prudenza e invitano, ove possibile, a utilizzare percorsi alternativi.
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