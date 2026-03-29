Incidente sulla Siracusa-Catania, due auto coinvolte e una persona ferita

Un incidente stradale si è verificato nelle scorse ore lungo la SS114, nei pressi dello svincolo Priolo Cava Sorciaro, in direzione Catania.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture. Il bilancio è di una persona ferita, soccorsa sul posto e successivamente trasportata all’ospedale di Siracusa per le cure necessarie. Al momento non sono note le sue condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale: il distaccamento di Lentini si è occupato dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, mentre gli agenti del distaccamento di Noto hanno gestito la viabilità, al fine di limitare i disagi alla circolazione.

Dopo le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti, il traffico è stato progressivamente ripristinato. Attualmente la circolazione lungo il tratto interessato risulta regolare.

Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.