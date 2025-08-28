Ultime news

Polstrada

Incidente sulla Siracusa-Catania: due feriti

A causa dell’incidente si registrano rallentamenti al traffico in direzione Sud

Incidente stradale questa mattina sull’autostrada Catania-Siracusa, al km 11+100 in direzione sud. Si è trattato di un sinistro autonomo che ha provocato il ferimento di due persone.

Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia Stradale, un’ambulanza del 118 e una squadra Anas per i rilievi e la messa in sicurezza del tratto interessato.


A causa dell’incidente si registrano rallentamenti al traffico in direzione Siracusa.


