Incidente sulla Siracusa-Catania: due feriti

Incidente stradale questa mattina sull’autostrada Catania-Siracusa, al km 11+100 in direzione sud. Si è trattato di un sinistro autonomo che ha provocato il ferimento di due persone.

Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia Stradale, un’ambulanza del 118 e una squadra Anas per i rilievi e la messa in sicurezza del tratto interessato.





A causa dell’incidente si registrano rallentamenti al traffico in direzione Siracusa.