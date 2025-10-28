Incidente sulla Siracusa-Catania, due mezzi coinvolti e traffico a rilento

Incidente nella prima mattinata di oggi lungo l’autostrada Siracusa–Catania, tra lo svincolo di Augusta e l’ingresso della prima galleria in direzione del capoluogo etneo. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un tamponamento tra una vettura e un furgoncino. Fortunatamente nessun ferito grave, solo contusioni lievi per gli occupanti dei due mezzi.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Siracusa, che ha effettuato i rilievi e regolato la viabilità, disponendo la chiusura temporanea di una carreggiata per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli.

Il traffico procede al momento su una sola corsia, con rallentamenti in direzione Catania.