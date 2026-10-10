Incidente sulla Siracusa-Catania, Polizia salva consegna di farmaci chemioterapeutici

Attualità · Salute

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Un intervento tempestivo ha permesso di portare a termine una delicata consegna di farmaci chemioterapici destinati all’ospedale di Augusta, evitando ulteriori ritardi nelle cure di diversi pazienti oncologici.

A mettere a rischio la consegna è stato un grave incidente lungo l’autostrada Siracusa-Catania, che stava impedendo a un mezzo sanitario di raggiungere il presidio ospedaliero megarese con i medicinali urgenti.

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A quel punto sono intervenuti gli agenti di una Volante del Commissariato di Augusta, che sono riusciti a facilitare il trasferimento e a consentire al mezzo di arrivare a destinazione in tempi rapidi. Un’azione che ha permesso di assicurare la disponibilità dei farmaci necessari per le terapie salvavita di diversi pazienti in attesa delle cure.

Nel pomeriggio di ieri sono arrivati ai poliziotti i ringraziamenti dei medici dell’ospedale, affidati a una mail dal tono particolarmente sentito. Un messaggio che ha dato valore concreto all’intervento degli agenti, riusciti a contribuire alla continuità di cure essenziali in una situazione di emergenza.

Un episodio che racconta il ruolo delle forze dell’ordine anche al di là degli interventi più consueti: in questo caso, la collaborazione e la tempestività hanno fatto la differenza per pazienti che non potevano attendere.