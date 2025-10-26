Incidente sulla Siracusa-Catania: traffico bloccato prima dello svincolo di Augusta

Traffico bloccato sull’autostrada A18 Catania–Siracusa a causa di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio poco prima dello svincolo di Augusta, in direzione sud.

Secondo le prime informazioni, due veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro e si registrano 6 feriti non gravi trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello di Augusta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, una pattuglia della Polizia Stradale e i mezzi di soccorso meccanico per la rimozione dei veicoli incidentati.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata stanno causando lunghe code e rallentamenti.