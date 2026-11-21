Incidente stradale lungo via per Floridia nella tarda serata di ieri, nei pressi dell’ingresso del centro abitato di Floridia, in un tratto di strada che ricade ancora nel territorio comunale di Siracusa.
Secondo le prime segnalazioni dei carabinieri, si tratterebbe di un incidente autonomo che ha coinvolto un ciclomotorista, rimasto ferito.
Sul posto è stato richiesto l’intervento della Polizia municipale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto. Attivata anche la ditta incaricata della bonifica del fondo stradale, per la rimozione dei detriti prodotti dall’incidente e il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.
Restano da accertare le cause che hanno provocato il sinistro.