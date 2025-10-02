Ultime news

1 minuto di lettura
Autostrada

Incidente sulla Siracusa-Gela, feriti lievi e autostrada riaperta solo nel tardo pomeriggio

Per consentire i rilievi e la messa in sicurezza del tratto, l’autostrada era stata temporaneamente chiusa al traffico

Per consentire i rilievi e la messa in sicurezza del tratto, l’autostrada era stata temporaneamente chiusa al traffico

1 minuto di lettura

Un incidente stradale si è verificato oggi sull’autostrada Siracusa–Gela, in direzione sud, nei pressi dello svincolo di Noto.

Secondo le prime informazioni, si registrano feriti lievi.

Per consentire i rilievi e la messa in sicurezza del tratto, l’autostrada era stata temporaneamente chiusa al traffico, con uscita obbligatoria ad Avola.

Sul posto è stata presente una pattuglia della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Nel tardo pomeriggio la situazione è ritornata alla normalità.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni