Incidente sulla Siracusa-Modica, scontro tra auto e camion: un ferito grave

Cronaca · Polizia stradale

Grave incidente stradale sull’autostrada Siracusa-Modica, nei pressi dello svincolo di Cassibile, in direzione Siracusa. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura e un autocarro sono rimasti coinvolti in uno scontro.

Ad avere la peggio è stato il conducente dell’automobile, che avrebbe riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure, mentre le pattuglie della Polizia stradale di Noto sono impegnate nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, che al momento risulta fortemente rallentato lungo la carreggiata in direzione Siracusa.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

In totale sono 4 i feriti, i 3 occupanti del’autovettura e il conducente del furgone. È la conducente dell’autovettura, di 41 anni, ad aver riportato le ferite più gravi.