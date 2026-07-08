Incidente sulla Ss 114: muore un motociclista

Tragico incidente stradale questa mattina sulla strada statale 114 “Orientale Sicula”, dove un motociclista ha perso la vita. L’incidente si è verificato al chilometro 112,800, nel territorio comunale di Catania (in un tratto della statale a ridosso del confine con la provincia di Siracusa), ed è stato causato, secondo le prime informazioni, da un sinistro tra un’auto e una motocicletta.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente del mezzo è deceduto a seguito dell’impatto. A causa dell’incidente, la Statale 114 è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia, con la circolazione deviata lungo percorsi alternativi predisposti sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre di Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione della viabilità, nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro e nelle operazioni per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.