Incidente sulla Ss 114: traffico rallentato verso Siracusa

Traffico fortemente rallentato lungo la strada statale 114 “Orientale Sicula” a causa di un incidente stradale avvenuto questa mattina all’altezza dello svincolo di Priolo, in direzione Siracusa, e ha coinvolto più veicoli.

Al momento non sono state rese note le condizioni delle persone coinvolte né le cause dell’incidente, che sono in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia Stradale di Lentini e il personale Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area.

La circolazione procede a rilento con lunghe code in direzione del capoluogo aretuseo.