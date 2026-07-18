Incidente sulla Ss114 all’altezza di Siracusa Nord: un’auto si ribalta

Cronaca · Traffico rallentato

Incidente stradale questa mattina lungo la Ss 114, al chilometro 148+200, nei pressi dello svincolo Siracusa Nord, in direzione sud.

Per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro. Nell’impatto, uno dei mezzi si è ribaltato sulla carreggiata.

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Il bilancio è di alcuni feriti, soccorsi dal personale sanitario giunto rapidamente sul posto. Le loro condizioni non sono al momento note.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità, insieme ai mezzi di soccorso.

L’incidente sta provocando rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato. Agli automobilisti si raccomanda di procedere con particolare prudenza e di prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni delle forze dell’ordine.