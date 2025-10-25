Incidente sulla Ss114: autostrada chiusa all’altezza di Siracusa nord

Incidente sulla Ss114 in direzione sud a causa di un incidente stradale tra un piccolo autocarro e un minibus avvenuto nei pressi dello svincolo di Siracusa Nord. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un sinistro con feriti lievi, ma le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata hanno reso necessaria la chiusura temporanea della strada per consentire la pulizia del manto stradale.

Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale e Anas per gestire la viabilità e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. Intorno alle 18 il traffico è stato ripristinato sulla sola corsia di sorpasso.