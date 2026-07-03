Incidente sulla SS114 tra autocarro cisterna e furgone: traffico deviato ma circolazione regolare

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi lungo la SS114 “Orientale Sicula”, subito dopo lo svincolo di Siracusa Sud in direzione Catania.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un autocarro cisterna e un furgone appartenente a una ditta di manutenzione stradale. L’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, non ha provocato feriti.

La circolazione non risulta compromessa: il traffico è stato temporaneamente deviato sulla corsia di sorpasso per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la gestione del veicolo incidentato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale del Distaccamento di Lentini, il personale Anas e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di assistenza e ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.

Non si registrano particolari disagi alla viabilità, ma si raccomanda agli automobilisti di procedere con prudenza nel tratto interessato.