Incidente sull’autostrada Catania–Siracusa: coinvolti più veicoli

Traffico rallentato e soccorsi in corso sull’autostrada A01 Catania–Siracusa, in direzione Siracusa, a causa di un incidente stradale avvenuto nei pressi della galleria San Demetrio.

Secondo le prime informazioni, nell’impatto sono rimasti coinvolti più veicoli e si registrano alcuni feriti, le cui condizioni non sono ancora note. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, gli uomini della Polizia Stradale e le squadre dell’Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza del tratto interessato.

Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno causato rallentamenti e code in direzione Siracusa.