Incidente sull’autostrada Catania–Siracusa: quattro veicoli coinvolti e alcuni feriti

Nuovo incidente stradale nel pomeriggio sull’autostrada A01 Catania–Siracusa, in prossimità dello svincolo di Augusta, in direzione del capoluogo aretuseo.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro veicoli, e si registrano alcuni feriti.

Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della Polstrada di Lentini, che ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto, e i mezzi di soccorso del 118, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte.

Il traffico ha subito rallentamenti nel tratto interessato, con circolazione temporaneamente ridotta a una corsia per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.