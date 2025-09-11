Incidente sull’autostrada Siracusa–Catania: tre feriti

Incidente stradale oggi pomeriggio al km 2,5 dell’autostrada Siracusa–Catania in direzione del capoluogo etneo. Coinvolti due autoveicoli, con un bilancio di tre feriti.

Il traffico è attualmente interdetto sulla corsia di sorpasso per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale di Siracusa, personale del 118 e squadre Anas.