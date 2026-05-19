Incidente sull’autostrada Siracusa-Gela: grave una donna di 42 anni

Sono gravi le condizioni di una donna di 42 anni, originaria di Rosolini, rimasta coinvolta nell’incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada Siracusa-Gela, in direzione Modica, nei pressi dello svincolo di Rosolini.

La donna avrebbe riportato un politrauma. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata affidata alle cure dei sanitari.