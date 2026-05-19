Agon 2026 al Teatro greco di Siracusa, il processo a Creonte e la scelta di Antigone

Ospiti in studio: Filippo Musca, Direttore Generale del Siracusa Institute; Pucci Piccione, Presidente Amici dell’Inda: Alessio Lo Giudice, professore ordinario di Filosofia e Diritto, Università Messina, Facoltà di Giurisprudenza

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Incidente sull’autostrada Siracusa-Gela: grave una donna di 42 anni

La donna avrebbe riportato un politrauma

Foto Alidaunia

La donna avrebbe riportato un politrauma

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Sono gravi le condizioni di una donna di 42 anni, originaria di Rosolini, rimasta coinvolta nell’incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada Siracusa-Gela, in direzione Modica, nei pressi dello svincolo di Rosolini.

La donna avrebbe riportato un politrauma. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata affidata alle cure dei sanitari.

Incidente stradale sulla Siracusa-Gela, in arrivo l’elisoccorso per i feriti

Polstrada

 


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