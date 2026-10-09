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Cronaca Incidente stradale

Incidente tra Melilli e Sortino, due feriti: elisoccorso per il più grave

di Giulio Perotti ·
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Lunghe code in autostrada per Incidente

Incidente stradale tra due veicoli sull’autostrada nel tratto tra Melilli e Sortino, in direzione nord. Il bilancio provvisorio è di due feriti, uno dei quali in condizioni gravi ma cosciente, trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’altra persona ferita è stata trasportata a Siracusa.

L’incidente sta provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione, con una coda di circa due chilometri da smaltire. Per chi viaggia in direzione nord, la Polizia Stradale presente sul posto sta facendo uscire i veicoli allo svincolo di Melilli, con conseguenti rallentamenti per gli automobilisti diretti verso nord.

Intanto, nella carreggiata in direzione sud, sono in corso le operazioni per riaprire la circolazione dopo l’intervento dell’elisoccorso. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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