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Cronaca Nella notte

Incidente tra Priolo e Sortino: quattro giovani coinvolti, grave una ragazza

di Giulio Perotti ·
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ambulanza notte incidente
Immagine generata con l’intelligenza artificiale

Grave incidente autonomo nella notte lungo la strada provinciale che collega Priolo Gargallo a Sortino. Nel sinistro è rimasta coinvolta una Fiat Panda con a bordo quattro giovanissimi. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora in fase di ricostruzione.

Ad avere la peggio è stata una ragazza che non si trovava alla guida dell’auto: le sue condizioni sono particolarmente gravi ed è stata ricoverata in rianimazione in codice rosso.

Ferite e fratture anche per un altro dei giovani a bordo della vettura, mentre gli altri due occupanti non avrebbero riportato lesioni gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato di Priolo, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro e chiarire le cause dell’incidente.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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