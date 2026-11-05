Incidente tra Priolo e Sortino: quattro giovani coinvolti, grave una ragazza

Cronaca · Nella notte

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Grave incidente autonomo nella notte lungo la strada provinciale che collega Priolo Gargallo a Sortino. Nel sinistro è rimasta coinvolta una Fiat Panda con a bordo quattro giovanissimi. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora in fase di ricostruzione.

Ad avere la peggio è stata una ragazza che non si trovava alla guida dell’auto: le sue condizioni sono particolarmente gravi ed è stata ricoverata in rianimazione in codice rosso.

Ferite e fratture anche per un altro dei giovani a bordo della vettura, mentre gli altri due occupanti non avrebbero riportato lesioni gravi.

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Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato di Priolo, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro e chiarire le cause dell’incidente.