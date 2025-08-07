Incidente tra Siracusa e Floridia: traffico in tilt, un ferito

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la strada che collega Siracusa a Floridia, all’altezza dello svincolo per Catania. Intorno alle 15, due automobili si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Nell’impatto è rimasta ferita una persona, che è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.





Si registrano lunghe code e rallentamenti. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.