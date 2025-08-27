Ultime news

Incidente tra gli svincoli Siracusa Sud e Nord, quattro feriti lievi e traffico a rilento

Secondo le prime ricostruzioni, due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha provocato quattro feriti lievi

Mattinata di disagi sulla Strada Statale 114 a causa di un incidente stradale avvenuto tra gli svincoli di Siracusa Sud e Siracusa Nord.

Secondo le prime ricostruzioni, due veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento che ha provocato quattro feriti lievi.


Sul posto sono intervenute le pattuglie delle forze dell’ordine per i rilievi e per regolare il traffico, rimasto a lungo congestionato in entrambe le direzioni.

I feriti, fortunatamente non in gravi condizioni, sono stati soccorsi e accompagnati per accertamenti al pronto soccorso. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.


