Incidenti sulla Maremonti, il sindaco Gallo chiede interventi immediati. “sempre più pericolosa nei festivi, servono controlli e soluzioni concrete”

Troppi incidenti, sempre nello stesso tratto, sempre con le stesse dinamiche. La Maremonti torna al centro delle preoccupazioni dei sindaci della zona montana dopo l’ennesimo sinistro, avvenuto domenica scorsa. Un episodio che, secondo il sindaco di Palazzolo Salvatore Gallo, “conferma l’urgenza di interventi immediati”.

Gallo spiega che negli ultimi mesi i primi cittadini del territorio hanno più volte sollecitato la Regione Siciliana e la Prefettura: “la risposta arrivata dalla Regione non è stata soddisfacente, per questo abbiamo chiesto un tavolo tecnico. La strada è stata ispezionata congiuntamente da Questura, tecnici e Anas per individuare una soluzione tecnica già studiata, che però deve essere portata a compimento”.

La preoccupazione maggiore riguarda ciò che accade nei weekend e nei giorni festivi. “La Maremonti è diventata un circuito – afferma Gallo – dove si scorrazza liberamente e senza controllo. Serve tutela per i motociclisti, ma anche per le famiglie che vogliono semplicemente trascorrere una giornata in tranquillità. Non è più accettabile convivere con questo livello di rischio”.

Il sindaco rinnova quindi l’appello alle istituzioni: “chiedo al Prefetto e alle forze dell’ordine un intervento immediato. La sicurezza stradale non può aspettare l’incidente successivo”.