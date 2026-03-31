Inclusione e disabilità: a Floridia un convegno per raccontare esperienze e buone pratiche

Si terrà il prossimo 9 aprile alle ore 16:30, presso la Sala Iris del Comune di Floridia, un importante convegno dedicato al tema dell’inclusione e della disabilità. L’evento rappresenta il momento conclusivo di un articolato percorso multidisciplinare sviluppato nelle scuole del territorio, coinvolgendo i comuni di Floridia, Solarino e Augusta.

Il progetto ha visto la realizzazione di attività artistico-espressive e percorsi sportivo-motori, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e la sperimentazione della disabilità tra pari. Un’iniziativa che ha permesso a studenti e partecipanti di confrontarsi direttamente, contribuendo alla costruzione di una cultura dell’inclusione fondata sulla condivisione e sul rispetto reciproco.

Promosso da Insuperabili s.s.d.r.l., il progetto ha ottenuto il sostegno e la collaborazione di numerosi partner strategici del territorio, tra cui i Comuni coinvolti, la N.P.I.A di Siracusa, il Garante regionale per i diritti della persona con disabilità, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa e diverse realtà del Terzo settore.

Durante il convegno interverranno ospiti di rilievo del panorama culturale e sportivo nazionale, che offriranno il proprio contributo per analizzare e condividere esperienze, emozioni e buone pratiche legate all’inclusione. Al centro del dibattito, il delicato equilibrio tra autonomia e autodeterminazione delle persone con disabilità, tema sempre più attuale e cruciale nel contesto sociale contemporaneo.

L’incontro si propone non solo come momento di riflessione, ma anche come occasione di confronto aperto tra istituzioni, scuola, associazioni e cittadini, per continuare a costruire insieme una società più inclusiva.