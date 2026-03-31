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9 aprile

Inclusione e disabilità: a Floridia un convegno per raccontare esperienze e buone pratiche

L’incontro si propone non solo come momento di riflessione, ma anche come occasione di confronto aperto

L’incontro si propone non solo come momento di riflessione, ma anche come occasione di confronto aperto

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Si terrà il prossimo 9 aprile alle ore 16:30, presso la Sala Iris del Comune di Floridia, un importante convegno dedicato al tema dell’inclusione e della disabilità. L’evento rappresenta il momento conclusivo di un articolato percorso multidisciplinare sviluppato nelle scuole del territorio, coinvolgendo i comuni di Floridia, Solarino e Augusta.

Il progetto ha visto la realizzazione di attività artistico-espressive e percorsi sportivo-motori, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e la sperimentazione della disabilità tra pari. Un’iniziativa che ha permesso a studenti e partecipanti di confrontarsi direttamente, contribuendo alla costruzione di una cultura dell’inclusione fondata sulla condivisione e sul rispetto reciproco.

Promosso da Insuperabili s.s.d.r.l., il progetto ha ottenuto il sostegno e la collaborazione di numerosi partner strategici del territorio, tra cui i Comuni coinvolti, la N.P.I.A di Siracusa, il Garante regionale per i diritti della persona con disabilità, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa e diverse realtà del Terzo settore.

Durante il convegno interverranno ospiti di rilievo del panorama culturale e sportivo nazionale, che offriranno il proprio contributo per analizzare e condividere esperienze, emozioni e buone pratiche legate all’inclusione. Al centro del dibattito, il delicato equilibrio tra autonomia e autodeterminazione delle persone con disabilità, tema sempre più attuale e cruciale nel contesto sociale contemporaneo.

L’incontro si propone non solo come momento di riflessione, ma anche come occasione di confronto aperto tra istituzioni, scuola, associazioni e cittadini, per continuare a costruire insieme una società più inclusiva.


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