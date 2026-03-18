Inclusione educativa e territorio, a Siracusa il workshop “Facciamone di tutti i colori” promosso dall’Università Kore

Trasformare i contesti educativi in autentici luoghi dell’inclusione, attraverso un modello sistemico capace di mettere al centro la persona e il territorio. È questo l’obiettivo del workshop formativo Facciamone di tutti i colori – Moltiplichiamo i luoghi dell’inclusione, in programma il 24 e 25 marzo 2026 nella sede siracusana dell’Università degli Studi di Enna Kore, in Piazza Archimede, a Ortigia.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto 2022-TUT-01543, finanziato dall’impresa sociale Con i Bambini e rivolto alla cittadinanza del Distretto sanitario 048 Sicilia. Ente capofila è la Cooperativa sociale San Martino di Siracusa,

La prima giornata, martedì 24 marzo, si apre con i saluti istituzionali della Direttrice Marinella Muscarà e del professore Alessandro Romano, co-responsabili scientifici del progetto per UKE; di Sebastiano Anastasi, Direttore della Cooperativa San Martino di Siracusa; e di Luisa Giliberto, Dirigente dell’Ufficio X – Ambito Territoriale di Siracusa. A seguire due sessioni plenarie. I temi in agenda vanno dall’inclusione degli studenti stranieri con disabilità all’orientamento come traiettoria inclusiva nei processi di autodeterminazione, dalla letteratura per l’infanzia come strumento di partecipazione alla valutazione come atto educativo. In chiusura di pomeriggio, saranno presentati i primi risultati emersi dal percorso di ricerca-azione condotto nelle scuole di Siracusa e Floridia. La mattina di mercoledì 25 marzo è dedicata ai tavoli di lavoro tematici, articolati in tre sessioni parallele: progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato; orientamento, relazione e autodeterminazione; valutazione di base e multidimensionale. Gli esiti dei lavori saranno condivisi in una restituzione plenaria, che precederà le conclusioni affidate ai co-responsabili scientifici del progetto.

“Facciamone davvero di tutti i colori: questo titolo racchiude l’anima di un percorso di ricerca condotto attorno a un modello di inclusione fondato sul concetto di poliferia educativa. Il workshop è l’occasione per consegnare al territorio linee guida operative nate dal contributo della comunità pedagogica della Kore e di una rete di partner che ha saputo lavorare con visione condivisa. L’inclusione si progetta e si costruisce e può moltiplicarsi solo se si ha la volontà reale, oltre che il coraggio, di farlo insieme”, commenta la Direttrice Muscarà, co-responsabile scientifica dell’unità di ricerca dell’ateneo ennese, insieme ad Alessandro Romano, associato di Didattica e Pedagogia Speciale nel Dipartimento di Studi classici, linguistici e della formazione dell’UKE.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza, con particolare riferimento a chi opera nei contesti dell’educazione, della cura e del sociale. La partecipazione è gratuita, previa registrazione. Su richiesta viene rilasciato l’attestato di partecipazione.