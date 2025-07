Inclusione, spiaggia di Marina di Priolo accessibile: premiato il sindaco

Il sindaco Pippo Gianni premiato per aver reso la spiaggia di Marina di Priolo pienamente accessibile, modello virtuoso e di inclusione per l’intera Sicilia.

L’associazione “Sicilia Turismo per Tutti” ha conferito nei giorni scorsi una targa di ringraziamento al primo cittadino di Priolo “per la sua spiccata sensibilità e per l’impegno profuso nell’allestimento della spiaggia pubblica accessibile a tutti. I progetti “AbilBeach” e “Surf per Tutti” rappresentano un faro per il turismo inclusivo”.

“AbilBeach – si legge nella motivazione – è una eccellente iniziativa resa possibile grazie alla proficua collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la cooperativa L’Integrazione che con la sua esperienza nel campo dell’accessibilità in Puglia ha garantito che il lido di Priolo fosse dotato di tutte le strutture e i servizi necessari per accogliere persone con diverse abilità, trasformandolo in un modello di inclusione”.

Questa “buona pratica” si inserisce nel progetto “Sicilia Mare per Tutti 2025”, un’iniziativa che dal 2014 l’associazione porta avanti, censendo le spiagge accessibili per le persone con esigenze di accessibilità dell’Isola.

“Sicilia Turismo per Tutti” ha espresso gratitudine al sindaco per questo importante traguardo.