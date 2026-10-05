Incontri sulla legalità, domani tappa all’istituto Falcone e Borsellino di Cassibile

Attualità · Questura

Domani ripartono gli incontri della legalità organizzati dalla Questura in collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale dall’istituto “Falcone e Borsellino” di Cassibile di Siracusa

L’anno scolastico è appena iniziato e ripartono gli incontri di legalità e rispetto delle regole organizzati dall’Ufficio per la Comunicazione della Questura di Siracusa in sinergia con l’Ufficio Scolastico Provinciale.

A rafforzare la mission degli eventi che la Polizia di Stato organizzerà in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Siracusa e provincia, la scelta del primo incontro è caduta sull’Istituto Comprensivo che porta i nomi dei due magistrati Falcone e Borsellino, simboli della lotta dello Stato contro le mafie.

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Domani mattina, dalle ore 11.00, i componenti dell’Ufficio che curerà l’iniziativa saranno presenti a scuola per incontrare i giovani studenti per parlare con loro di prevenzione e contrasto all’utilizzo degli stupefacenti, di bullismo e cyberbullismo e di contrasto alle mafie.

Gli incontri, che da anni ormai fanno parte integrante dei progetti che i Dirigenti scolastici propongono nei loro istituti, hanno sempre riscosso un alto gradimento tra il corpo docente e gli studenti e, per tali ragioni, anche quest’anno accompagneranno gli alunni per tutto l’anno scolastico.