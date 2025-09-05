Incontro di coordinamento a Siracusa sulle attività di controllo negli impianti di gestione rifiuti

Si è svolto ieri, alla Prefettura di Siracusa, un incontro di coordinamento convocato e presieduto dal Prefetto Chiara Armenia. Hanno partecipato all’incontro i rappresentanti dell’Asp di Siracusa, dell’Arpa Siracusa, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

L’incontro è stato dedicato a un confronto sullo stato delle attività di controllo negli impianti di stoccaggio, di recupero e di smaltimento rifiuti della provincia, in termini di sicurezza, di verifica delle autorizzazioni e, più in generale, del rispetto degli obblighi normativi.





L’iniziativa si inserisce nell’ottica di una collaborazione inter-istituzionale continuativa, fortemente voluta dal Prefetto Armenia e avviata anche a seguito dell’incendio verificatosi lo scorso 5 luglio all’impianto Ecomac.

Le attività di controllo congiunto, già avviate, proseguiranno con costanza e attenzione, nell’interesse della tutela ambientale e della sicurezza del territorio.