Incontro sull’Intelligenza Artificiale promosso da Nuova Acropoli Siracusa

Sabato 21 febbraio alle 18.30 nella sede associativa di Nuova Acropoli Siracusa in viale Zecchino n. 72, si svolgerà l’incontro culturale – con ingresso libero – dal titolo “Intelligenza artificiale fra tecnica, etica ed estetica”, durante il quale il relatore Sebastiano Macca proporrà riflessioni e spunti di confronto su uno dei temi più attuali del nostro tempo.

Il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale solleva interrogativi sempre più profondi che vanno oltre la semplice tecnologia e che riguardano l’etica e l’estetica, come il rapporto tra uomo e macchina, il controllo delle tecnologie, il confine tra realtà e simulazione e il significato della creatività nell’era degli algoritmi.

In una società sempre più mediata dal digitale diventa fondamentale interrogarsi su chi siamo, su cosa rende autenticamente umana l’esperienza e su quale ruolo vogliamo affidare all’intelligenza artificiale nel nostro futuro.