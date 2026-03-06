Incontro tra Libero Consorzio di Siracusa e Ance Siracusa: sarà attivato un tavolo di lavoro permanente

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, ha incontrato ieri il direttivo di Ance Siracusa, guidato dal presidente Paolo Augliera, in un clima di grande cordialità e collaborazione istituzionale.

L’incontro ha rappresentato un ulteriore momento di confronto, nell’ottica del percorso di dialogo avviato sin dall’inizio del mandato con tutti i portatori di interesse del territorio, volto a rafforzare il rapporto tra il Libero Consorzio e la rappresentanza dei costruttori della provincia.

Nel corso della riunione è stata condivisa la volontà di continuare garantire il pieno rispetto delle normative e delle procedure, valorizzando al tempo stesso tutte quelle modalità che possano assicurare maggiore attenzione alla territorialità delle imprese, nel quadro delle regole vigenti.

Attesa la cronica mancanza di personale tecnico di cui soffre il Libero Consorzio nei settori competenti per i lavori pubblici, particolare attenzione è stata posta anche alla possibilità di rafforzare forme di collaborazione già nelle fasi di progettazione degli interventi, così da favorire una programmazione più efficace delle opere e una migliore capacità di risposta ai bisogni infrastrutturali del territorio provinciale.

Al termine dell’incontro è stata condivisa l’opportunità di attivare un tavolo di lavoro permanente tra il Libero Consorzio e Ance Siracusa, finalizzato a mantenere un confronto costante e costruttivo sui temi dello sviluppo, delle opere pubbliche e del sostegno al sistema delle imprese locali.