Incontro tra Libero Consorzio di Siracusa e la Consulta provinciale degli studenti

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, e il consigliere delegato all’edilizia scolastica, Salvo Cannata, hanno incontrato il presidente della Consulta provinciale degli studenti, Alessandro Giangrande, e il vicepresidente, Alessandro Drago.

L’incontro è stato occasione per un confronto aperto sulle condizioni dell’edilizia scolastica e sui programmi di intervento in corso negli istituti superiori della provincia. Sono stati affrontati anche altri temi di interesse comune, legati alle politiche scolastiche provinciali, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e alla necessità di una collaborazione costante tra Ente, dirigenti scolastici e studenti.

Il presidente Giansiracusa ha sottolineato l’importanza di “mantenere un dialogo diretto e costante con la Consulta e con i dirigenti scolastici, per condividere le priorità e costruire insieme soluzioni che rispondano ai bisogni reali del territorio”.

Il consigliere delegato Cannata ha espresso apprezzamento per il confronto, ribadendo la volontà di proseguire con incontri periodici per aggiornare la Consulta sugli interventi programmati e sulle iniziative future.