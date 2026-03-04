INDA 2026, una stagione tra memoria e futuro. Il ministro Giuli: “Il teatro antico è la nostra identità viva”

Questa mattina al ministero della Cultura, in via del Collegio Romano 27, a Roma, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della Stagione 2026 al Teatro Greco di Siracusa, durante la quale è stato letto un messaggio del ministro Alessandro Giuli:

“Ci ritroviamo oggi per presentare un programma ricco e articolato per il 2026 e per celebrare una fase particolarmente positiva dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico, che vanta oltre un secolo di storia e un successo sempre crescente. Lo scorso anno è stato raggiunto un risultato storico, con 175 mila presenze.

Si tratta di una missione istituzionale pienamente in linea con gli obiettivi del Ministero: in ambito culturale nulla può essere costruito senza una profonda consapevolezza delle proprie radici. Queste radici non sono astratte, ma si esprimono in forme concrete, legate al tempo e ai luoghi. Sta a noi valorizzarle con passione, riconoscendone la capacità di proiettarsi nel futuro.

La cultura antica e il Mediterraneo rappresentano una vera ricchezza, non solo culturale ma anche civile e diplomatica. Il compito è studiarle, divulgarle e trasformarle in valore. In questo contesto, l’Italia presiede il Forum delle Antiche Civiltà 2026, raccogliendo il testimone da Atene, e porta avanti numerose collaborazioni con i Paesi del Mediterraneo nell’ambito del Piano Mattei.

Questa visione si inserisce in una strategia di lungo periodo che unisce radicamento e apertura, consapevolezza storica e funzione civile della cultura. In questo quadro, il ruolo dell’INDA è centrale.

Questa vitalità dimostra quanto il legame con il mondo antico sia ancora vivo. Nella nostra identità, infatti, continua a battere un “cuore greco”, capace di suscitare ancora oggi stupore e riflessione. Quando il coro sta per entrare in scena, lo spettatore prova una sorta di vertigine, di fronte a qualcosa di misterioso e profondo, che non si lascia mai comprendere del tutto.

Anche nel rapporto contemporaneo con il teatro antico permane questo elemento di mistero, conoscitivo ed etico. La stagione 2026 propone tre grandi tragedie del repertorio classico – Alcesti, Antigone e I Persiani – che affrontano temi universali come il limite, il coraggio, la misura, il dolore e la compassione.

Ovunque i Greci si siano insediati hanno lasciato tre simboli fondamentali: l’agorà, il tempio e il teatro. Luoghi della politica, del sacro e della rappresentazione, diffusi lungo tutto il Mediterraneo, dalla Magna Grecia all’Asia Minore. Anche dopo la fine delle poleis, questi spazi hanno continuato a contribuire alla costruzione di una civiltà che ancora oggi riconosciamo come nostra.

All’Istituto Nazionale del Dramma Antico spetta il compito di custodire e trasmettere questa eredità, mantenendola viva nel presente e proiettandola nel futuro. Perché la tradizione, in fondo, è ciò che ci permette di costruire ciò che verrà.”