INDA, inaugurato l’anno accademico della scuola di teatro: presentati corsi e laboratori

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Oggi pomeriggio l’Istituto Nazionale del Dramma Antico ha inaugurato il nuovo anno accademico della sua scuola di teatro. La cerimonia si è svolta alle 15 nell’ex aula bunker di via Elorina, a Siracusa.

Il consigliere delegato dell’INDA, Marina Valensise, e il responsabile della didattica, Michele Dell’Utri, hanno presentato i corsi professionalizzanti e i percorsi pedagogici aperti alle scuole della città. Hanno illustrato anche i laboratori per l’infanzia, l’adolescenza e gli adulti.

All’incontro erano presenti gli allievi attori e alcuni membri del corpo docente. È stata l’occasione per illustrare tutte le attività che l’INDA e l’Accademia hanno in programma. Il filo conduttore è il dialogo costante con la città e con le scuole di tutto il territorio. Lo portano avanti progetti ormai consolidati come ProAgon e nuove iniziative su tutto il territorio nazionale.