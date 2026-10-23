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INDA, inaugurato l’anno accademico della scuola di teatro: presentati corsi e laboratori

di Oriana Gionfriddo ·
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Oggi pomeriggio l’Istituto Nazionale del Dramma Antico ha inaugurato il nuovo anno accademico della sua scuola di teatro. La cerimonia si è svolta alle 15 nell’ex aula bunker di via Elorina, a Siracusa.

Il consigliere delegato dell’INDA, Marina Valensise, e il responsabile della didattica, Michele Dell’Utri, hanno presentato i corsi professionalizzanti e i percorsi pedagogici aperti alle scuole della città. Hanno illustrato anche i laboratori per l’infanzia, l’adolescenza e gli adulti.

All’incontro erano presenti gli allievi attori e alcuni membri del corpo docente. È stata l’occasione per illustrare tutte le attività che l’INDA e l’Accademia hanno in programma. Il filo conduttore è il dialogo costante con la città e con le scuole di tutto il territorio. Lo portano avanti progetti ormai consolidati come ProAgon e nuove iniziative su tutto il territorio nazionale.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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