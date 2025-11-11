Ultime news

Dopo l'interrogatorio

Indagine sugli appalti truccati all’Asp di Siracusa, revocata la richiesta di misura cautelare per il dottor Vito Fazzino

Il bed manager dell’Asp di Siracusa ha risposto a tutte le domande del GIP di Palermo

Una toga all'interno di un'aula di Tribunale

In data odierna, il dottor Vito Fazzino, bed manager dell’ASP di Siracusa, è comparso davanti al GIP di Palermo, per sottoporsi all’interrogatorio preventivo conseguente alla richiesta di applicazione degli arresti domiciliari e della misura interdittiva dall’esercizio della professione, avanzata dalla Procura della Repubblica di Palermo.

Appalti truccati all’Asp di Siracusa, conclusi i primi due interrogatori a Palermo: respinte le accuse

Corruzione

Il dottor Fazzino, assistito dagli avvocati Alessandro Cotzia del foro di Siracusa e Vincenzo Fiore del foro di Termini Imerese ha risposto a tutte le domande postegli dal GIP, dai sostituti procuratori di Palermo e dai suoi difensori, fornendo la sua versione dei fatti e chiarendo ogni aspetto relativo alle contestazioni mossegli.

All’esito dei chiarimenti forniti dall’indagato, terminato l’interrogatorio preventivo, i sostituti procuratori di Palermo hanno comunicato al GIP di revocare, nei suoi confronti, la richiesta di applicazione di qualunque misura cautelare.


