Indagine sugli appalti truccati all’Asp di Siracusa, revocata la richiesta di misura cautelare per il dottor Vito Fazzino

In data odierna, il dottor Vito Fazzino, bed manager dell’ASP di Siracusa, è comparso davanti al GIP di Palermo, per sottoporsi all’interrogatorio preventivo conseguente alla richiesta di applicazione degli arresti domiciliari e della misura interdittiva dall’esercizio della professione, avanzata dalla Procura della Repubblica di Palermo.

Il dottor Fazzino, assistito dagli avvocati Alessandro Cotzia del foro di Siracusa e Vincenzo Fiore del foro di Termini Imerese ha risposto a tutte le domande postegli dal GIP, dai sostituti procuratori di Palermo e dai suoi difensori, fornendo la sua versione dei fatti e chiarendo ogni aspetto relativo alle contestazioni mossegli.

All’esito dei chiarimenti forniti dall’indagato, terminato l’interrogatorio preventivo, i sostituti procuratori di Palermo hanno comunicato al GIP di revocare, nei suoi confronti, la richiesta di applicazione di qualunque misura cautelare.