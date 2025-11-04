Indagini sulla sanità siracusana, Nicita (Pd): “Schifani agisca subito o tragga le conseguenze”

“Ancora un altro scandalo sulla politica siciliana. Ancora ipotesi di politiche clientelari e affaristiche per consenso elettorale. Se dovesse essere confermato quanto si legge sui giornali, la sanità a Siracusa sarebbe stata al servizio di interessi illeciti e non dei cittadini“. A dirlo in una nota è il senatore Antonio Nicita, siracusano e vicepresidente del gruppo Pd in Senato.

L’intervento dell’esponente Dem nasce a seguito dell’indagine della Procura di Palermo che vede indagate 18 persone, tra cui l’ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, leader della Dc, e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano e il deputato regionale all’Ars Carmelo Pace, oltre al direttore generale dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone e altri dirigenti dell’azienda sanitaria aretusea, tutte accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione.

“Al di là degli sviluppi giudiziari – conclude Nicita – c’è oggi un tema di rispetto e garanzia delle istituzioni che non ammettono sospetti. Schifani agisca subito o ne tragga le conseguenze“