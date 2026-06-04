Individuati e denunciati i nove giovani protagonisti della rissa del 2 giugno a Marzamemi

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato nove giovani ritenuti responsabili della rissa avvenuta nella tarda serata del 2 giugno a Marzamemi, in via Regina Elena, una delle strade più frequentate del borgo marinaro e fulcro della movida estiva.

L’attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pachino ha consentito di identificare i partecipanti ai violenti tafferugli grazie anche all’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Si tratta di nove giovani, di età compresa tra i 19 e i 33 anni, tutti residenti nel territorio tra Pachino e Portopalo di Capo Passero, denunciati per il reato di rissa aggravata dai futili motivi.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, l’episodio sarebbe nato da una banale discussione legata alla richiesta di un accendino che sarebbe stata rifiutata. Da quel momento la situazione sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in una vera e propria rissa consumatasi sotto gli occhi di numerosi residenti, turisti e clienti dei locali pubblici della zona.

La colluttazione, durata appena quaranta secondi, ha comunque generato momenti di forte tensione e panico tra i presenti. Al termine della rissa due giovani hanno riportato lesioni che hanno reso necessario il trasporto in ospedale da parte del personale sanitario intervenuto sul posto.

Determinante è stato il tempestivo intervento delle pattuglie della Polizia di Stato che sono riuscite a riportare rapidamente la calma ed evitare conseguenze ancora più gravi. La posizione dei nove denunciati è adesso al vaglio della Divisione Anticrimine della Questura di Siracusa che sta valutando l’emissione di provvedimenti D.A.S.P.O. nei confronti dei soggetti coinvolti.

L’episodio si inserisce in un contesto di particolare attenzione delle forze dell’ordine verso le località della movida siracusana. Marzamemi, infatti, insieme agli altri principali centri turistici della provincia, è già interessata da un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio in vista della stagione estiva e dell’arrivo di migliaia di visitatori.

La Questura di Siracusa ribadisce come la presenza delle forze dell’ordine rappresenti un elemento fondamentale per garantire sicurezza e serenità, ma ricorda anche che una movida sicura passa necessariamente dal rispetto delle regole e dal senso di responsabilità di cittadini e frequentatori dei luoghi di aggregazione.

Per tutta l’estate saranno predisposti specifici servizi di controllo finalizzati a prevenire episodi di violenza e a garantire condizioni di sicurezza per residenti e turisti.