Infermiere aggredito al Pronto Soccorso dell’Umberto I: l’OPI di Siracusa condanna con fermezza

Un infermiere in servizio al Triage del Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I di Siracusa è stato aggredito da un paziente. Secondo quanto ricostruito, l’infermiere sarebbe stato colpito al volto con un pugno, riportando ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

A esprimere ferma condanna è l’Opi, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Siracusa, che ha ribadito la propria solidarietà al collega aggredito e annunciato iniziative concrete a tutela della categoria.





“Ribadiamo con forza che nessun infermiere deve più lavorare nel timore di subire violenze, offese o intimidazioni – afferma il presidente dell’Opi Siracusa, Salvatore Latina – La violenza non è mai una risposta, e non la accetteremo più in silenzio. La misura è colma. Per questo motivo, nei prossimi giorni chiederò un incontro formale a Sua Eccellenza il Prefetto e al Signor Questore di Siracusa, per rappresentare le numerose situazioni di pericolo che, negli ultimi mesi, hanno colpito gli infermieri della nostra provincia. È necessario un segnale chiaro, fermo, concreto. Non c’è più tempo da perdere: è il momento di agire.”