Infiorata 2026: Noto sboccia nel segno del Pop. Via Nicolaci aperta al pubblico per il weekend più atteso dell’anno

Dopo la suggestiva notte di lavoro dei maestri infioratori e l’inaugurazione ufficiale di venerdì, la città di Noto entra oggi nel vivo della sua 47ª Infiorata. Da stamattina alle 9 via Nicolaci è ufficialmente aperta al pubblico, offrendo ai visitatori lo spettacolo unico dei sedici tappeti fioriti dedicati quest’anno alla “Cultura POP”. Un tappeto di icone sotto il cielo barocco Il percorso floreale, ispirato alle avanguardie e ai miti del Novecento, trasforma la pietra dorata del barocco netino in un mosaico vibrante di colori. Tra i sedici bozzetti realizzati con milioni di petali, i visitatori possono ammirare omaggi a leggende come Freddie Mercury, Marilyn Monroe, Andy Warhol, i Beatles e grandi icone della cultura italiana come Raffaella Carrà e Domenico Modugno.

Ieri l’inaugurazione con la madrina Margareth Madè, molto emozionata: “sono molto legata a noto. Ricordo l’infiorata quando ero piccolina, venivo con i miei nonni, con mia mamma, è un evento molto atteso ogni anno ed essere qui è ancora più emozionante e ringrazio il sindaco Figura per l’invito”.

La giornata di sabato offre un’esperienza continua tra arte e spettacolo: il tappeto di via Nicolaci resterà visitabile ininterrottamente fino alle 2 di notte, mentre nel corso del pomeriggio, il centro città sarà animato dalle esibizioni itineranti dei Musici e Sbandieratori “Città di Noto”. Alle 20:30, in piazza Municipio, si terrà il concerto della Banda della Guardia di Finanza, diretta dal Col. Leonardo Laserra Ingrosso. Da ricordare la presenza di delegazioni da Ungheria, Turchia e Romania, rispettivamente dalle città Kiskoros, Muratpasa e Marghita. Gemellaggi curati dall’assessore Giusy Quartararo.

Domenica 17 maggio il fascino del Corteo Barocco: l’atmosfera pop si fonderà con la storia. L’infiorata sarà accessibile dalle 9 fino all’1 ma l’appuntamento clou è fissato per le 17, con la sfilata in abiti d’epoca del Settecento che partirà dalla Chiesa dell’Annunziata per giungere in piazza Municipio. Gran Finale Sinfonico: Alle 21:30, lo spettacolo “POP SYMPHONY ICONS” della Figaro Society Orchestra celebrerà le grandi suite della cultura pop in chiave sinfonica.

“Oggi Noto si mostra al mondo in tutta la sua straordinaria bellezza – le parole del sindaco Corrado Figura –. Invitiamo tutti i visitatori a immergersi in questa esplosione di creatività che unisce la nostra identità barocca ai linguaggi della modernità. È il momento di celebrare il talento dei nostri infioratori e l’accoglienza della nostra comunità”.