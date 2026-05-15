Infiorata 2026: Noto svela la magia della Cultura Pop. Al via i lavori in via Nicolaci, una notte di petali e arte

Con il taglio del nastro ufficiale è stata inaugurata oggi la 47ª edizione dell’Infiorata di Noto. La città, cuore pulsante del Barocco siciliano, quest’anno celebra il tema: “La cultura POP si racconta portando in scena le icone, la musica e le avanguardie artistiche che hanno rivoluzionato il mondo”. Subito dopo la cerimonia, gli infioratori hanno preso posizione nei loro sedici bozzetti che compongono il tappeto di quest’anno. Le operazioni di infioritura proseguiranno senza sosta per tutto il pomeriggio e durante la notte, in un rito collettivo di pazienza e precisione che trasformerà il selciato barocco in un museo a cielo aperto e che potrà essere ammirato a partire da domani. Nel frattempo sarà possibile passeggiare per via Nicolaci osservando come i quadri riescano a prendere forma.

Il sindaco Corrado Figura, visibilmente orgoglioso della metamorfosi urbana, ha voluto dedicare l’evento a chi lavora dietro le quinte: “Via Nicolaci si trasforma ancora una volta in un immenso museo a cielo aperto, dove arte, cultura, musica, cinema e creatività prendono vita attraverso milioni di petali. Dietro questa meraviglia ci sono donne e uomini che, con passione e notti di lavoro, custodiscono una delle tradizioni artistiche più straordinarie al mondo. A loro va il grazie più autentico dell’intera comunità”. Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento speciale alle sedici associazioni e gruppi che hanno reso possibile questa edizione, tra cui l’Associazione Maestri Infioratori di Noto, l’Associazione M. Raeli, Opificio 4, Perla del Sud, PortopaloInSabbia O.D.V., Petali d’Arte, CulturArte Noto, il gruppo scout Agesci Noto 1 e i Fuori Quadro. Il percorso di via Nicolaci ospita quest’anno 16 bozzetti che reinterpretano i miti del Novecento e Figura a rivolto un plauso a tutti gli autori e infioratori — tra cui i numerosi artisti citati come Elisa Saaid, Marco Rallo, i membri della famiglia Roccaro e Figura, e molti altri — il cui talento permette a Noto di stupire il mondo intero. Senza il loro cuore, ha sottolineato Figura, questa magia semplicemente non esisterebbe.

Dopo l’inaugurazione, nobilitata dalla madrina Margareth Madè (e stasera dal concerto di Manuela Villa), il programma proseguirà con appuntamenti di altissimo livello. Domani, sabato 16 maggio, inizierà dalle 9 la visita ai tappeti fioriti sarà possibile fino alle 2. In serata, alle 20:30, piazza Municipio ospiterà il solenne concerto della Banda della Guardia di Finanza.

Domenica 17 maggio la giornata sarà dedicata alla tradizione con l’esibizione dell’Accademia del Ventaglio (alle 16) e il maestoso Corteo Barocco (alle 17), una sfilata in abiti settecenteschi che partirà dalla Chiesa dell’Annunziata. La serata si chiuderà con lo spettacolo sinfonico “POP SYMPHONY ICONS” della Figaro Society Orchestra.

“L’Infiorata di Noto si conferma non solo un evento estetico di rara bellezza – le parole di Figura – ma il consolidamento del ruolo della città come capitale internazionale dell’arte effimera”.