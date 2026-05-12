Infiorata di Noto 2026, il sindaco Corrado Figura tra arte per la pace, eccellenze siciliane nel mondo e il countdown per via Nicolaci

Mentre la città si prepara al rito della “spetalatura” e all’apertura ufficiale della 47ª edizione dell’Infiorata, il sindaco Corrado Figura annuncia importanti traguardi artistici e collaborazioni internazionali che confermano Noto come ambasciatrice di bellezza e innovazione nel mondo.

Prima novità artistica di questa edizione il completamento dell’opera “Pop Saves the World” in via Fratelli Bandiera, firmata dall’artista Carlo Coniglio. Un intervento urbano che si inserisce nel percorso dedicato quest’anno alla Cultura Pop e che, secondo l’amministrazione comunale, rappresenta un tassello nella trasformazione della città in un laboratorio permanente di arte contemporanea e identità culturale.

“Via Fratelli Bandiera diventa uno spazio che racconta il dialogo tra contemporaneità e patrimonio storico – dichiara il sindaco Corrado Figura –. L’opera di Carlo Coniglio interpreta perfettamente il tema dell’Infiorata 2026 e trasmette un messaggio universale: la cultura può diventare strumento di cambiamento, incontro e speranza”.

Accanto alla Cattedrale è stata recentemente presentata l’installazione “Love Bombs” dell’artista di origine palestinese Sara Arnaout, opera che trasforma simbolicamente elementi di conflitto in un messaggio di pace. “In un momento storico delicato – aggiunge Figura – l’Infiorata vuole essere anche un luogo di riflessione e dialogo tra popoli e culture differenti”.

Nel frattempo è aperta la vendita dei biglietti per l’Infiorata 2026, in programma dal 15 al 19 maggio lungo via Nicolaci. I ticket sono acquistabili online attraverso la piattaforma ufficiale Webtic – Infopoint Noto. Il costo del biglietto intero è di 5 euro, mentre il ridotto per le scolaresche è di 3 euro. Ingresso gratuito per residenti, minori di 12 anni e persone con disabilità accompagnate.

L’edizione 2026 vedrà inoltre una collaborazione speciale con la storica azienda siciliana Polara, che lancerà una collezione limitata dedicata all’Infiorata. Le iconiche bottiglie di Chinotto, Limonata e Mandarino Verde saranno distribuite in oltre 50 Paesi con etichette ispirate ai motivi floreali netini reinterpretati da giovani designer.

“È la dimostrazione – sottolinea il sindaco – di come la nostra identità culturale possa diventare anche strumento di promozione internazionale e valorizzazione delle eccellenze siciliane”.

Da mercoledì 13 maggio partiranno ufficialmente le operazioni lungo via Nicolaci con il disegno dei bozzetti sul selciato e il tradizionale rito della “spetalatura”, mentre il weekend clou inizierà venerdì 15 maggio con l’inaugurazione ufficiale alla presenza della madrina Margareth Madè. Sabato 16 maggio spazio al concerto della Banda della Guardia di Finanza e domenica 17 maggio al tradizionale Corteo Barocco e allo spettacolo “POP SYMPHONY ICONS”. “Noto è pronta a sbocciare ancora una volta – conclude Figura – unendo arte, imprese, cultura, pace e tradizione in un’unica grande esperienza collettiva”.